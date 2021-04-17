Украина получила первую партию американской вакцины.

Публичных лиц в Украине не будут вакцинировать остаточными дозами препарата Pfizer, как это раньше делали с вакциной CoviShield.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба Минздрава. По его словам, подписаны соответствующие изменения в приказ о вакцинации.

Министр уточнил, что вакцину будут распределять исключительно среди лиц, подпадающих под первый и второй этапы вакцинации.

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"Я знаю, что пошли слухи, будто кто-то рассчитывает тем или иным способом вакцинироваться Pfizer. Эта вакцина пойдет исключительно медицинским работникам, гражданам старше 80 лет, людям из домов престарелых, интернатов и работникам ГСЧС и пограничникам. Нам нужно защитить именно эту категорию людей", – подчеркнул он.

В Минздраве добавили, что согласно статистике, именно категория граждан старше 60 лет больше всего страдает от осложнений после заражения коронавирусной инфекцией.

Вакцина Pfizer в Украине

16 апреля в Украине прибыла первая партия в 117 тысяч доз вакцины от COVID-19, разработанной немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.

Вакцина от Pfizer/BioNTech под названием Comirnaty разрешена для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения. Эту вакцину вводят внутримышечно. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины с интервалом в три недели.

По словам Ляшко, полученные 117 тыс. доз вакцины Pfizer разделят на две прививки в течение 25 дней.

В Украине первые прививки вакциной против COVID-19 от Pfizer начнутся 18 апреля. Их будут делать в домах престарелых.

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Автор: Юрий Годован