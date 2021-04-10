Речь идет о партии в 117 тысяч доз.

В Министерстве здравоохранения рассчитывают, что первые поставки вакцины Pfizer в рамках COVAX будут на следующей неделе. Однако дата прибытия может сместиться.

Об этом журналистам рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет РБК-Украина.

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"Мы рассчитываем на то, что самолет с вакциной прилетит в Украину 14 апреля. Этот самолет задрафтован ЮНИСЕФом. Но самолет пока еще не взлетел. Поэтому может быть, что 14 числа он не приземлится в Украине. По каким причинам - это зависит не от меня", - заявил Ляшко.

По словам Ляшко первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer, которые доставят в Украину в рамках COVAX, пойдут для прививок персонала и жильцов домов престарелых.

"Эти интернаты - это еще первый этап, который мы рассчитывали начать ещё в феврале. Но так как уже было предусмотрено логистическое планирование и чтобы не менять наши наработанные алгоритмы, мы решили вернуться к этой группе людей с этой же вакциной", - сказал Ляшко.

Дальше прививки препаратом от Pfizer получат сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Госпогранслужбы.

Вакцина от COVID-19 в Украине: что изветно

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что первые поставки вакцины Pfizer в Украину ожидаются в течение мая-июня. Речь идет о поставках по прямому контракту на 10 млн доз.

6 апреля Украина заключила договор с компанией Pfizer о поставках 10 млн доз вакцины против COVID-19.

Как сообщал УНИАН, с начала вакцинации в Украине прививки от коронавируса получили 373 002 человека. Кампания по вакцинации началась в Украине 24 февраля. Прививки делают пока только вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

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Автор: Виктория Гордиенко