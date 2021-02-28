Орбану сделали прививку вакциной Sinopharm / фото facebook.com/orbanviktor
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил прививку от COVID-19.
Об этом в воскресенье, 28 февраля, он сообщил на своей странице в Facebook.
«Я вакцинирован», — написал Орбан и выложил несколько фотографий.
Политик привился вакциной, разработанной китайской компанией Sinopharm.
фото facebook.com/orbanviktor
Вакцинация от коронавируса
- В январе прививку от коронавируса сделала королева Великобритании Елизавета II. Позже стало известно, что наследник британского престола принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуолльская Камилла также получили первую дозу вакцины.
- Сделала прививку от коронавируса и дочь миллиардера и основателя Microsoft Билла Гейтса.
- Канцлер Австрии заявил о готовности сделать прививку российской или китайской вакциной от коронавируса.
- Привился от COVID-19 и Вселенский патриарх Варфоломей.
- 23 февраля первую партию вакцины получила Украина. Первые прививки сделали врачу-реаниматологу из Черкасской области.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов вакцинироваться от коронавируса вместе с военнослужащими.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram