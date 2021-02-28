Венгерский политик сделал прививку китайской вакциной.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил прививку от COVID-19.

Об этом в воскресенье, 28 февраля, он сообщил на своей странице в Facebook.

«Я вакцинирован», — написал Орбан и выложил несколько фотографий.

Политик привился вакциной, разработанной китайской компанией Sinopharm.

Вакцинация от коронавируса

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова