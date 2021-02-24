Глава Черкасской ОГА сообщил, что около 12:00 24 февраля регион получил 16 тыс. доз вакцины AstraZeneca, предусмотренных для первого этапа вакцинации.

В Украине началась вакцинация от COVID-19: первую прививку сделали врачу-реаниматологу из Черкасской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко. Трансляцию брифинга вела Черкасская ОГА в Facebook.

"У нас уже есть первый вакцинированный врач - это Горенко Евгений Васильевич, врач-реаниматолог, который работает в COVID-отделении. Он врач в нескольких поколениях, его отец так же работает врачом с 90-х годов, и это фактически такая семейная династия", - заявил Скичко.

После завершения брифинга он разместил на своей странице в Facebook фото с врачом.

Также Скичко отметил, что около 12:00 24 февраля регион получил 16 тыс. доз вакцины AstraZeneca, предусмотренных для первого этапа вакцинации.

"Сегодня можно уже на 100% официально сказать, что начался процесс вакцинации населения (от COVID-19 - УНИАН)", - отметил председатель Черкасской ОГА.

По его словам, партия вакцины поступила на центральный склад, где она будет храниться при температуре +2 ... 8 градусов по Цельсию, оттуда мобильная бригада забрала первые 100 доз.

"На сегодня у нас предусмотрено, что будут вакцинированы 100 медицинских работников Черкасской области, и эти 100 доз доставлены в пункт прививки - на сегодня это Черкасская областная больница", - добавил он, отметив, что хранение и транспортировка препарата происходит согласно всем нормативным документам Минздрава - это специальные холодильные сумки, где соблюдается соответствующий температурный режим.

По словам Скичко, в течение первого этапа вакцинации в регионе будут привиты первые 7 тысяч медицинских работников Черкасской области, в первую очередь это те медработники, которые работают в стационаре с COVID-пациентами, медработники экстренной медицинской помощи, работники лабораторий, в которых осуществляются анализы, и медицинские работники мобильных бригад.

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"На сегодняшний день у нас в области предусмотрена каскадная модель, так же как и во всей Украине - мы начинаем с одной мобильной бригады, которая работает сегодня и дальше продолжаем наращивать", - сказал он.

Председатель ОГА добавил, что 25 февраля начнется обучение для медиков-тренеров для Черкасской области и постепенно будут добавляться мобильные бригады и пункты прививок.

"Потенциально в Черкасской области должно быть 6 мобильных бригад и 114 пунктов прививок", - сообщил Скичко.

Также, добавил он, каждый медицинский работник, который проходит процесс вакцинации, дает добровольное согласие.

"У нас вакцинация проходит добровольно, совершенно бесплатно, обеспечена государством, и каждый медработник вносится в электронную систему", - подытожил Скичко.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford / AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

Вчера, 23 февраля, в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.

Ранее планировалось, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется препаратом производства компаний Pfizer/BionTech, который Украина должна была получить во время первой волны распределения в рамках глобальной инициативы COVAX. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз этой вакцины.

В течение первого полугодия Украина может получить в рамках глобальной инициативы COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что, по меньшей мере, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудут в Украину в феврале.

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Автор: Константин Гончаров