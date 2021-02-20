Первыми вакцину получат 7 областей страны, остальные - получат свои дозы вакцины на следующий день.

Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал регионы, которые первыми получат вакцины от коронавируса.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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«Организационно мы готовы к прибытию любого типа и количества вакцин. Совместно с региональными координаторами провели совещание по согласованию последних штрихов внутриобластной логистики. Также сегодня провели отдельный селектор с областными складами об особенностях учета и отпуска иммунобиологических препаратов», - сообщил Ляшко.

По его словам, Минздрав совместно с регионами имеет четкий план, который позволяет сразу по прибытии вакцины развозить ее в областные склады 11 машинами одновременно: 7 областей (Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая и г. Киев) получат вакцину в день развозки, остальные - на следующий день.

Также Ляшко сообщил, что завтра посетит Черниговскую область, чтобы наглядно убедиться в готовности склада, мобильной бригады и больницы, сотрудников которой будут вакцинировать первыми.

По его словам, мобильные бригады уже знают, какое количество вакцин, в какое заведение здравоохранения им потребуется для проведения прививки всех желающих в данной больнице.

Поскольку медицинские работники будут задействованы в течение всей прививочной кампании, то Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) будет заключать договоры с четко определенными медучреждениями, которые соответствуют всем требованиям для проведения прививок против COVID-19, и платить им за предоставленные услуги. Это предусмотрено в Программе медицинских гарантий на 2021 год в отдельном пакете вакцинации от COVID-19, добавил заместитель главы Минздрава.

В первый месяц для обеспечения готовности к проведению вакцинации работы НСЗУ будет выплачивать 8 тыс. грн на одну мобильную команду медиков. Далее медицинское учреждение будет получать доплату за фактическое количество частных лиц - 25 грн за первую дозу вводимой вакцины и 60 грн за другую.

Данные о вакцинации будут вноситься в электронную систему здравоохранения, и только на основании этой информации НСЗУ будет оплачивать фактически предоставленные услуги, отметил Ляшко.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Как сообщал УНИАН, вакцинацию в Украине планировали начать с середины февраля. Во время первого этапа планируется делать прививки медикам, которые работают с больными COVID-19.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцину производства Pfizer/BionTech во время первой волны распределения. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцины.

Планировалось, что вакцинация в Украине начнется именно препаратом Pfizer/BionTech.

В течение первого полугодия Украина может получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford в рамках глобальной инициативы COVAX. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что по меньшей мере 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудет в Украину в феврале.

Кроме того, 30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины против COVID-19 производства китайской компании Sinovac. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу.

Сейчас в Украине начался процесс регистрации вакцин от COVID-19 от Pfizer-BioNTech, Oxford/AstraZeneca и Sinovac Biotech.

Недавно в Министерстве здравоохранения рассказали, что вакцина от коронавируса должна прибыть в Украину на выходных или в начале следующей недели. Речь идет о вакцине компании AstraZeneca.

Глава Минздрава Максим Степанов улетел в Индию, чтобы договориться о новых поставках COVID-вакцины, а также проконтролировать отправку первой партии.

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Автор: Виктория Токарева