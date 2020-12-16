Главный санврач Ляшко заявляет, что уже подготовлен проект распоряжения относительно подхода к проведению прививок против COVID-19.

Министерство здравоохранения Украины планирует на следующей неделе протестировать модель вызова на прививку от COVID-19 пожилых людей.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

По его информации, уже подготовлен проект распоряжения относительно подхода к проведению прививок против коронавируса.

Коронавирус: важно знать каждому

Главный санврач отметил, что подготовке документа предшествовало общение с медиками с целью услышать экспертное мнение относительно предложенных МЗ подходов к проведению прививок против COVID-19.

Читайте такжеКоронавирус в Украине: за сутки госпитализировали рекордное количество больных

"Информация, которую услышал от медиков, уже легла в основу нового проекта распоряжения Руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. На следующей неделе протестируем модель записи/вызова на прививку от COVID-19 пожилых людей", - добавил Ляшко.

Вакцинация от коронавируса: что известно

15 декабря глава Минздрава Максим Степанов заявил, что рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в Украину уже в феврале 2021 года.

Ранее Степанов сообщал, что первые 8 млн доз вакцины могут доставить в Украину не ранее конца первого квартала 2021 года. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн человек, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.

В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer.

12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.

Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.

Коронавирус в Украине: другие новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая