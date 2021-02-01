В Украине на национальном уровне вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech будут хранить при температуре -80°, а в регионах - от + 2° до 8° (срок хранения - до 5 дней).

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил об условиях хранения и транспортировки вакцины от COVID-19 производства Pfizer/BionTech.

Об этом Ляшко сообщил в интервью ТСН.uа.

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«У нас сейчас рассматривается две таких холодильных цепи. Это для вакцины -80° C, Pfizer. Для этого мы попросили проект SAFEMed, который нам помогает. И мы контрактируем частную логистическую компанию, которая имеет на национальном уровне возможности для транспортировки и хранения вакцины с -80°. Далее там идет процесс организационный», - заявил он.

Ляшко отметил, что -80° требуется для длительного хранения, а когда вакцина доезжает к региону и пункту прививки, она может храниться при температуре от + 2° до + 8°, и это обычные условия хранения иммунобиологических препаратов, которые в Украине используются для рутинных прививок. «Эта вакцина может храниться пять дней. Поэтому наш менеджерский процесс настраивается так, что эта вакцина -80° приезжает на национальный склад, дальше едет в области, в области она хранится на складах с температурой хранения от + 2° до 8° и ее из областного состава забирают мобильные бригады, которые заранее знают, где будут в этот день вакцинировать медицинского работника, как первую группу, и количество медицинских работников, которые согласились провести прививки. Потому вакцинация у нас является добровольной, не обязательной», - отметил главный санврач.

По словам Ляшко, предварительные списки лиц, которые будут вакцинированы по каждой больницей, уже сформированы.

«Но это были предварительные списки, они будут уточнены и, с подписью и печатью каждого главного врача, переданы на мобильную бригаду. Тогда, когда мобильная бригада выезжает в больницу, она берет с собой то количество доз, которое она использует в этой больнице, вакцинирует, переезжает в другую больницу. День закончился - у нее не должно быть на руках вообще доз вакцины. Утром забирают на складе, везут и вакцинируют. Мы с национального уровня координируем. Использовали? Мы вам привозим новую партию, которую вы снова используете за пять дней», - добавил он.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Как сообщал УНИАН, 30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время «первой волны распределения». Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

Ранее в Минздраве заявляли, что с середины февраля в Украине в первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

В декабре 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Цель этого плана - в течение 2021-2022 годо охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек).

29 января Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций одобрила календарный план вакцинации населения в 2021 году.

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Автор: Константин Гончаров