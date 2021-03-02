Израиль начал вакцинацию препаратом компаний Pfizer и BionTech 20 декабря 2020 года / фото REUTERS
В Израиле от COVID-19 полностью вакцинировано более 52% взрослого населения.
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По данным минздрава, по состоянию на 2 марта, первую дозу вакцины Pfizer/BioNTech получили 4772078 человек, вторую дозу – 3439919 человек.
Полностью вакцинировано более 37% израильтян и более 52% взрослого населения (старше 16 лет).
Первую прививку получило около 52% населения страны и более 72% взрослого населения (старше 16 лет).
Вакцинация от коронавируса в Израиле: что известно
- Отмечается, что Израиль начал вакцинацию препаратом компаний Pfizer и BionTech 20 декабря 2020 года.
- В стране значительно уменьшился риск заражения COVID-19 среди людей, которые получили обе дозы вакцины Pfizer.
- Израиль ослабил карантин для граждан, прошедших COVID-вакцинацию.
- Кроме того, правительство Израиля приняло решение ослабить карантинные ограничения, которые были введены из-за пандемии.
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