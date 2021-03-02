По состоянию на 2 марта, первую дозу вакцины Pfizer/BioNTech получили 4772078 человек.

В Израиле от COVID-19 полностью вакцинировано более 52% взрослого населения.

Читайте такжеУкраина до конца весны должна получить более 1,7 миллиона доз вакцин AstraZenecaОб этом пишет Newsru.co.il.

По данным минздрава, по состоянию на 2 марта, первую дозу вакцины Pfizer/BioNTech получили 4772078 человек, вторую дозу – 3439919 человек.

Полностью вакцинировано более 37% израильтян и более 52% взрослого населения (старше 16 лет).

Первую прививку получило около 52% населения страны и более 72% взрослого населения (старше 16 лет).

Вакцинация от коронавируса в Израиле: что известно

Отмечается, что Израиль начал вакцинацию препаратом компаний Pfizer и BionTech 20 декабря 2020 года.

В стране значительно уменьшился риск заражения COVID-19 среди людей, которые получили обе дозы вакцины Pfizer.

Израиль ослабил карантин для граждан, прошедших COVID-вакцинацию.

Кроме того, правительство Израиля приняло решение ослабить карантинные ограничения, которые были введены из-за пандемии.

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Автор: УНИАН