Для полноценного иммунитета необходимы две прививки.

Стало известно, что будет, если вместо двух необходимых прививок вакцины от коронавируса сделать одну.

Как пишет "Обозреватель", об этом рассказали иммунолог, доктор медицинских наук Алла Волоха и врач иммунолог-аллерголог Татьяна Бондаренко. По их словам, человек, которому был сделан первый укол, но не сделан второй, будет иметь менее продолжительный и менее сильный" иммунитет.

"Какой-то иммунитет будет, но насколько он будет эффективным в плане защиты? Думаю, этого будет недостаточно. Второй укол усиливает иммунный ответ и увеличивает его продолжительность", – рассказала Волоха.

Татьяна Бондаренко добавила, что негативных последствий для организма в таком случае не будет, но не выработается достаточный иммунитет.

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"Мы вкололи вакцину – организм выработал антитела. Через определенное количество времени они начинают падать. Нужно дотянуть до того момента, пока выработаются антитела памяти. Для этого делается ревакцинация. Если не сделана вторая прививка, не будет эффективности", – пояснила она.

По словам Аллы Волохи, из-за новизны вакцин сейчас отсутствуют данные о продолжительности иммунитета от первой прививки. "Может, несколько месяцев, может, у кого-то чуть дольше. Но исследования были проведены по двум дозам, и было понятно, что для хорошей иммунной защиты вторая доза нужна", – добавила медик.

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Как пояснила Волоха, если человек пропустил второй укол, который необходимо сделать через 3-4 недели после первого, он может сделать его позже, но только в случае, что прошло не слишком много времени. "Если месяц-два – то можно, но если пол года, то, наверное, нужно делать снова. Но пока этот вопрос остается открытым", – отметила врач.

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Автор: Юрий Годован