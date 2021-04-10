Указано, что технические характеристики препарата отличаются от предыдущих.

Власти Китая разрешили испытывать на людях третью вакцину производства национальной фармацевтической компании Sinopharm. Технические характеристики препарата отличаются от предыдущих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

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"Вакцина от коронавируса получила разрешение на клинические испытания от Национального управления медицинских продуктов", - гласит сообщение.

Указано, что технические характеристики препарата отличаются от предыдущих.

Подчеркивается, что две другие вакцины были инактивированными (с "убитым" вирусом). Новая же является рекомбинантной, или, по-другому, векторной.

"Живой вирус и другие инфекционные материалы не участвуют во всем процессе изготовления (новой вакцины, - ред.)", - пояснили в компании.

Напомним, документация, поданная компаниями ВОЗ, свидетельствует, что китайские вакцины против коронавируса разработки Sinopharm и Sinovac являются эффективными.

В Украину 25 марта прибыла первая партия вакцины CoronaVac разработки Sinovac.

Вакцина от коронавируса: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко