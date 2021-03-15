Страны ждут решение регулятора ЕС, который изучает случаи образования тромбов у привитых вакциной AstraZeneca людей.

Испания объявила о приостановке использования вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Читайте такжеВ Европе не подтвердили зависимость случаев тромбоза от вакцинацииОб этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

После серии заявлений об остановке использования вакцины в других странах, в Испании созвали срочное совещание.

"Администрирование вакцины AstraZeneca в Испании приостановили в понедельник после обеда, по информации от источников из Минздрава", - сообщает La Vanguardia.

Страна ждет решения регулятора ЕС, который изучает случаи образования тромбов у привитых вакциной AstraZeneca людей.

Отмечается, что по состоянию на пятницу 12 марта, регионы Испании получили более 1,7 млн доз вакцины AstraZeneca, из них 814 000 уже использовали.

Также применение вакцины AstraZeneca приостановили Кипр и Словения, пишет РБК. Власти обеих стран ожидают заключения Европейского агентства по лекарственным средствам.

Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca. После прививки у них развилась тромбоэмболия.

Использование вакцины приостановили Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Таиланд, ЮАР.

При этом ранее власти Германии и Франции называли такие действия других стран необоснованными и призвали продолжить применение препарата.

В самой AstraZeneca заявили, что случаи тромбоза у привитых от COVID-19 не связаны с вакцинацией.

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Автор: Людмила Жерновская