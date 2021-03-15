Германия объявила о приостановке использования вакцины от коронавируса AstraZeneca.
Об этом заявило министерство здравоохранения страны, пишет Европейская правда со ссылкой на Spiegel.
В Минздраве Германии отметили, что временно останавливают использования вакцины AstraZeneca по рекомендации Института вакцины и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI).
Эксперты института пришли к выводу, что в связи с сообщениями о развитии тромбов у некоторых людей после вакцинации необходимы дополнительные исследования в этом направлении.
Читайте такжеAstraZeneca отрицает риски возникновения тромбов после прививки своей вакциной
Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca
- Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca. После прививки у них развилась тромбоэмболия.
- Использование вакцины приостановили Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Таиланд, ЮАР.
- При этом ранее власти Германии и Франции называли такие действия других стран необоснованными и призвали продолжить применение препарата.
- В самой AstraZeneca заявили, что случаи тромбоза у привитых от COVID-19 не связаны с вакцинацией.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram