В Минздраве Германии заявили о необходимости дополнительно исследовать возможную связь между вакциной и возникновением тромбов.

Германия объявила о приостановке использования вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Об этом заявило министерство здравоохранения страны, пишет Европейская правда со ссылкой на Spiegel.

В Минздраве Германии отметили, что временно останавливают использования вакцины AstraZeneca по рекомендации Института вакцины и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI).

Эксперты института пришли к выводу, что в связи с сообщениями о развитии тромбов у некоторых людей после вакцинации необходимы дополнительные исследования в этом направлении.

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Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca. После прививки у них развилась тромбоэмболия.

Использование вакцины приостановили Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Таиланд, ЮАР.

При этом ранее власти Германии и Франции называли такие действия других стран необоснованными и призвали продолжить применение препарата.

В самой AstraZeneca заявили, что случаи тромбоза у привитых от COVID-19 не связаны с вакцинацией.

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Автор: Александр Топчий