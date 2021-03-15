15 марта еще ряд стран приостановили использование вакцины AstraZeneca.

Всемирная организация здравоохранения 16 марта обсудит проблему безопасности вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Читайте такжеВ Европе не подтвердили зависимость случаев тромбоза от вакцинацииОб этом пишет DW со ссылкой на заявление гендиректора организации Тедроса Гебрейесуса.

Встреча экспертов ВОЗ состоится во вторник.

"Экспертная комиссия ВОЗ по вопросам безопасности вакцин изучает все доступные данные и находится в тесном контакте с Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) и проведет встречу завтра", - заявил Гебрейесус на пресс-конференции.

Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca. После прививки у них развилась тромбоэмболия.

Использование вакцины приостановили Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Таиланд, ЮАР.

При этом ранее власти Германии и Франции называли такие действия других стран необоснованными и призвали продолжить применение препарата.

В самой AstraZeneca заявили, что случаи тромбоза у привитых от COVID-19 не связаны с вакцинацией.

15 марта стало известно, что Германия, Франция, Испания, Кипр и Словения приостановили использование вакцины AstraZeneca.

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Автор: Людмила Жерновская