Новый вывод сделали после того, как независимая комиссия в США обвинила AstraZeneca в подаче неточных данных с целью продвижения безопасности своей вакцины.

Компания AstraZeneca обновила показатель эффективности своей вакцины против COVID-19, снизив его до 76%.

Читайте такжеAstraZeneca предоставила устаревшие данные о своей вакцине - регулятор СШАКомпания заявила, что перечислила данные исследования в США и пришла к выводу, что вакцина эффективна в предотвращении симптоматического COVID-19 не на 79%, как было опубликовано ранее в данных на этой неделе, а на 76%.

Новый вывод сделали после того, как независимая комиссия в США обвинила AstraZeneca в подаче неточных данных с целью продвижения безопасности своей вакцины. Группа заявила, что компания не учла некоторые случаи COVID-19 в исследовании, и это может подорвать доверие к научным выводам.

AstraZeneca заявила, что планирует запросить разрешение на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях в США в ближайшие недели. Компания также подтвердила, что вакцина, разработанная совместно с Оксфордским университетом, на 100% эффективна против тяжелых или критических форм болезни. Также говорится о том, что вакцина показала эффективность 85% среди взрослых в возрасте 65 лет и старше, передает radiosvoboda.

Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

Власти Дании на две недели приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca причиной стало образование тромбов у привитых.

Также вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановила Австрия: там расследуется случай смерти пациента из-за нарушения свертываемости крови.

В целях безопасности прекратили использовать препарат Норвегия, Италия и Исландия. EMA считает, что использование вакцины можно продолжать.

Таиланд приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca через информацию о тромбах. В Минздраве страны отметили, что их партия вакцин AstraZeneca отличается от европейской.

Вакцина AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca занимает первое место по количеству одобрений со стороны регуляторов. Она считается ведущей в борьбе с распространением COVID-19 по всему миру, поскольку она дешевле и проще в транспортировке, чем другие вакцины. Кроме AstraZeneca в ЕС одобрены вакцины от компаний Moderna, Johnson & Johnson, а также Pfizer и BioNTech.

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Автор: Ирина Погорелая