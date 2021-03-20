AstraZeneca сначала должна выполнить обязательства по поставкам в Европу, указала Урсула фон дер Ляйен. В первом квартале AstraZeneca поставила Европе лишь 30% обещанного объема продукции.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила англо-шведской фармацевтической компании ввести запрет на экспорт вакцин против коронавируса из-за невыполнения этом концерном обязательств по поставкам вакцин странам ЕС.

Об этом фон дер Ляйен сказала в интервью изданиям группы Funke, сообщает Deutsche Welle.

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"У нас имеется возможность запретить запланированный экспорт. Вот наш месседж для AstraZeneca: сначала ты должен выполнить контрактные обязательства перед Европой, прежде чем начать поставки в другие страны", - заявила глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен обвиняла компанию в том, что в первом квартале 2021 года она поставила Европе лишь 30% обещанного объема продукции.

Глава Еврокомиссии еще 16 марта предупредила о возможности ввести ограничения на экспорт вакцины AstraZeneca.

Вакцинация AstraZeneca в ЕС

В ЕС разрешили использовать вакцины против COVID-19 четырех компаний: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

Массовая вакцинация населения стран-членов ЕС стартовала в конце декабря 2020 года.

Недавно ряд европейских стран приостановил использование вакцины AstraZeneca после сообщений о случаях образования тромбов у неподтвержденного количества людей.

18 марта Европейская медицинская ассоциация (ЕМА), которая отвечает за оценку и надзор за лекарственными средствами в странах-членах ЕС, не подтвердила информацию о том, что вакцина AstraZeneca вызывает серьезные последствия для здоровья людей в виде тромбоза.

19 марта в Германии, Италии, Латвии, Литве и Кипре возобновили вакцинацию против COVID-19 препаратом компании AstraZeneca. Также эту вакцину продолжат использовать во Франции, Испании и Нидерландах.

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Автор: Виктория Токарева