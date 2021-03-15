Агентство EMA заявляет, что не нашло доказательств, подтверждающих случаи нарушений свертывания крови именно после вакцинации препаратом AstraZeneca (Covishield).

Европейская медицинская ассоциация не подтвердила информацию о том, что вакцина AstraZeneca (Covishield) вызывает серьезные последствия в виде тромбоза.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Так, 11 марта Италия приняла решение запретить использование серии доз вакцины в качестве меры пресечения после сообщений «о некоторых серьезных негативных последствиях», поскольку у неподтвержденного количества людей образовались тромбы. Однако итальянский государственный регулятор медицины отметил, что пока не установлена связь между предполагаемыми побочными эффектами и введением доз.

Впоследствии за Италией скандинавские страны Дания, Исландия и Норвегия временно прекратили процесс вакцинации AstraZeneca (Covishield) этой же партией, которая шла только на Европу. Дания сделала это на 14 дней - мол, вакцинацию связывают с возникновением тромбов у привитых.

Исследование проводят соответствующие учреждения в других странах ЕС, а также Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), которое отвечает за оценку и надзор за лекарственными средствами в 27 странах-членах ЕС.

«Сейчас нет никаких признаков того, что вакцинация вызвала эти состояния, которые не указаны как побочные эффекты с этим препаратом. Преимущества вакцины продолжают превышать риски», - отметили в EMA.

Также агентство заявило, что не нашло доказательств, подтверждающих случаи нарушений свертывания крови именно после вакцинации, что было зафиксировано в Австрии.

Федеральный офис безопасности в здравоохранении (BASG) Австрии также пришел к выводу об отсутствии причинно-следственной связи между этими осложнениями и вакцинацией, а канцлер Австрии Курц заявил, что он сам готов привиться, «чтобы показать, что он доверяет этой вакцине».

В Минздраве напомнили, что вакцина AstraZeneca (Covishield) рекомендована к использованию Всемирной организацией здравоохранения и ее применяют в Австралии, Южной Корее, Канаде и странах ЕС.

Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca. После прививки у них развилась тромбоэмболия.

Использование вакцины приостановили Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Таиланд, ПАР.

При этом ранее власти Германии и Франции называли такие действия других стран необоснованными и призывали продолжить применение препарата.

В самой AstraZeneca заявили, что случаи тромбоза у привитых от COVID-19 не связанны с вакцинацией.

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Автор: Леся Лещенко