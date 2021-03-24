Новые правила позволят сделать проще заморозку экспорта в те страны, власти которых не выполнили обязательства по поставкам вакцины.

Европейский союз с 24 марта ужесточит правила экспорта вакцины от COVID-19. Изменения не затронут поставки в рамках международного механизма COVAX.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя ЕС.

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Согласно сообщению, новые правила позволят сделать проще заморозку экспорта в те страны, власти которых не выполнили обязательства по поставкам вакцины.

Ранее заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Европа не намерена полностью ограничивать экспорт вакцин от коронавируса нового типа, производство которых организовано на территории сообщества.

До этого Европа заявила о намерении прибегнуть к юридическим действиям против АstraZeneca.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 124,3 млн больных, более 100,3 млн человек выздоровели, а более 2,7 млн пациентов умерли.

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Глава Европейской комиссии пригрозила запретом на экспорт компании AstraZeneca. Компания поставила только часть вакцин, которые были согласованы между сторонами.

На днях в Евросоюзе заявили о начале третьей волны пандемии коронавируса. Однако она развивается разными темпами в отдельных странах Европейского союза. В связи с этим в ЕС считают нужным ускорить вакцинацию от COVID-19.

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Автор: Виктория Гордиенко