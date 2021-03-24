В стране решили сначала обеспечить вакциной собственных граждан, а уже затем поставлять на экспорт.

Индия временно приостанавливает основной экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, которую производит Индийский институт сыворотки. Причиной такого решения стала необходимость удовлетворения внутреннего спроса на препарат.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Данное решение повлияет на поставки вакцин в рамках механизма COVAX, который используют более 180 стран. Препарат временно прекратят экспортировать уже с 25 марта.

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"Никакого экспорта, ничего до тех пор, пока ситуация в Индии не стабилизируется. Правительство не станет использовать такой большой шанс в тот момент, когда так много людей нуждаются в вакцинации в Индии", - сообщают источники агентства.

Отмечается, что задержку препарата ранее уже ощутили Бразилия, Великобритания, Марокко и Саудовская Аравия.

Правительство Индии ранее на этой неделе решило расширить кампанию вакцинации в стране, включив с 1 апреля в нее лиц, старше 45 лет. В настоящее время в Индии зарегистрировано 11,7 миллиона случаев коронавируса, это самый большой показатель в мире после США и Бразилии. В Индии уже ввели более 51 миллиона доз вакцины: 47 миллионов - AstraZeneca местного производства, остальные - вакцина COVAXIN, разработанная в Индии компанией Bharat Biotech.

Как известно, вакцину из Индии сейчас использует Украина. Речь идет о CoviShield - индийской версии AstraZeneca.

Что этому предшествовало

Ранее в среду председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что поставка следующей партии вакцины от коронавируса CoviShield (AstraZeneca) в Украину может быть отложена на определенный срок.

По словам Радуцкого, причиной этого стала информационная кампания, развернутая против этой вакцины в Украине. Парламентарий отметил, что МИД получил письмо от посольства Индии, в котором подчеркивается недопустимость дискредитационных заявлений в отношении Индии как производителя медицинских препаратов и вакцины AstraZeneca (CoviShield), поставляемых в Украину.

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Автор: Юрий Годован