В организации не нашли доказательств, что препарат может вызвать тромбоз.

Глава бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт прокомментировал заключение Европейского медицинского агентства (EMA) относительно вакцины AstraZeneca о ее эффективности и безопасности для дальнейшего использования.

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«В настоящее время, основываясь на данных, которые рассмотрело EMA, преимущества вакцины AstraZeneca в предотвращении госпитализации и смерти из-за COVID-19 превышают риски побочных эффектов», - сказал Хабихт.

По его словам, пока в ВОЗ не нашли доказательств, что вакцина может вызвать тромбоз. Хотя, как отмечается, некоторые аспекты требуют более тщательной оценки. Среди них: возраст пациентов, клинические особенности и тяжесть состояний.

Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca. После прививки у них развилась тромбоэмболия.

Использование вакцины приостановили в ряде стран. Среди них-Дания Норвегия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Германия, Франция, Испания и другие.

В самой AstraZeneca заявили, что случаи тромбоза у привитых от COVID-19 не связаны с вакцинацией.

В ЕС также заявили, что не видят связи между прививкой вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза.

Всемирная организация здравоохранения призвала продолжить вакцинацию против коронавируса вакциной AstraZeneca, на фоне решения целого ряда стран приостановить использование препарата.

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Автор: Катерина Шварц