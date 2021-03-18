Специалисты EMA не обнаружили связи между возникновением тромбов и вакциной компании AstraZeneca.

Европейское медицинское агентство (EMA) признало вакцину AstraZeneca эффективной и безопасной для дальнейшего использования.

Об этом заявила во время пресс-конференции исполнительный директор EMA Эмер Кук, сообщает The Guardian.

"Эта вакцина является безопасным и эффективным вариантом защиты граждан от Covid-19", - сказала Кук.

По ее словам, прививки вакциной AstraZeneca не связаны с увеличением общего риска тромбоэмболических осложнений или образования тромбов. Вместе с тем Кук отметила, что, основываясь на имеющихся данных, "мы все еще не можем исключить связь между этими случаями [образованием тромбов] и вакциной".

При этом Кук добавляет, что EMA продолжит проводить наблюдательные исследования для дальнейшего расследования. Поэтому она призывает людей, которые имеют какие-либо побочные эффекты, сообщать об этом.

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Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca. После прививки у них развилась тромбоэмболия.

Использование вакцины приостановили в ряде стран. Среди них - Дания Норвегия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Германия, Франция, Испания и другие.

В самой AstraZeneca заявили, что случаи тромбоза у привитых от COVID-19 не связаны с вакцинацией.

В ЕС также заявили, что не видят связи между прививкой вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза.

Всемирная организация здравоохранения призвала продолжить вакцинацию против коронавируса вакциной AstraZeneca, на фоне решения целого ряда стран приостановить использование препарата.

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Автор: Александр Топчий