Европейское медицинское агентство (EMA) признало вакцину AstraZeneca эффективной и безопасной для дальнейшего использования.
Об этом заявила во время пресс-конференции исполнительный директор EMA Эмер Кук, сообщает The Guardian.
"Эта вакцина является безопасным и эффективным вариантом защиты граждан от Covid-19", - сказала Кук.
По ее словам, прививки вакциной AstraZeneca не связаны с увеличением общего риска тромбоэмболических осложнений или образования тромбов. Вместе с тем Кук отметила, что, основываясь на имеющихся данных, "мы все еще не можем исключить связь между этими случаями [образованием тромбов] и вакциной".
При этом Кук добавляет, что EMA продолжит проводить наблюдательные исследования для дальнейшего расследования. Поэтому она призывает людей, которые имеют какие-либо побочные эффекты, сообщать об этом.
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Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca
- Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca. После прививки у них развилась тромбоэмболия.
- Использование вакцины приостановили в ряде стран. Среди них - Дания Норвегия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Германия, Франция, Испания и другие.
- В самой AstraZeneca заявили, что случаи тромбоза у привитых от COVID-19 не связаны с вакцинацией.
- В ЕС также заявили, что не видят связи между прививкой вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза.
- Всемирная организация здравоохранения призвала продолжить вакцинацию против коронавируса вакциной AstraZeneca, на фоне решения целого ряда стран приостановить использование препарата.
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