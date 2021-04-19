За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6506 человек - из них 253 ребенка и 98 медработников. Также 5598 пациентов выздоровели, зафиксировано 214 летальных случаев.
Читайте такжеВакцинация Pfizer сегодня стартует по всей Украине: кто получит прививку
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Это самый низкий показатель смертности с 29 марта (тогда зафиксировали 178 летальных исходов).
За минувшие сутки, 18 марта, в больницы госпитализировали 2 387 человек. Это почти вдвое меньше, чем днем ранее, когда в больницы положили 4 274 пациента. В целом уже достаточно длительное время в Украине не госпитализировали менее 4 тысяч человек за сутки.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и г. Киев (447).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Суточный показатель заболеваемости традиционно резко снизился после выходных. Днем ранее обнаружили более 10 тысяч инфицированных COVID-19.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 953 016 человек, из них 1 487 677 выздоровели, летальных исходов - 40 тысяч.
Тест на коронавирус в Украине
За минувшие сутки в Украине осуществили 27 488 различных видов тестов на коронавирус. Из них методом ПЦР – 15 811, методом ИФА (исследования на антитела) – 4 037. Также было использовано 7 640 экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2.
Всего за все время пандемии в Украине провели 8 958 482 ПЦР-тестирования.
Вакцинация от коронавируса в Украине
24 февраля в Украине стартовала вакцинация от COVID-19. За минувшие сутки сделали 1453 прививки, всего — более 450 тысяч вакцинированных. Прививка проводилась 45 мобильными бригадами по иммунизации и 19 пунктами прививки.
По состоянию на 18 апреля 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 468 490 человек.
Ни одной прививки за сутки не сделали в Киеве, Кировоградской, Луганской, Херсонской и Черниговской областях. А в Харьковской (345), Киевской (216), Львовской (169) и Волынской (160) областях вакцинировали наибольшее количество украинцев за минувшие сутки.
Коронавирус в Украине и мире: что известно
За данным СНБО, Украина сейчас на 16-м месте в мире по числу заболевших и на 18-м — по количеству смертей от коронавируса.
Как свидетельствуют данные Университета Джонса Гопкинса, в большинстве стран-соседей Украины случаев коронавируса зафиксировано меньше: Молдова — 245 тысяч, Беларусь — 344 тысячи, Словакия — 375 тысяч, Венгрия — 750 тысяч, Румыния — 1 миллион.
Больше только в России — 4,6 миллиона и в Польше — 2,6 миллиона.
Вас также могут заинтересовать новости
- Ляшко назвал условие, при котором начнут вакцинировать от COVID-19 всех желающих украинцев
- "Тревожные тенденции": в ВОЗ прокомментировали ситуацию с COVID-19 в мире
- В Украине сделали первые прививки вакциной Pfizer (фото)
- В Бразилии призвали не планировать беременность из-за влияния нового штамма COVID-19
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram