За минувшие сутки в Украине выявили 6506 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Харьковской, Львовской областях.

Всего вирус подхватили 1,9 млн украинцев / фото УНИАН

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6506 человек - из них 253 ребенка и 98 медработников. Также 5598 пациентов выздоровели, зафиксировано 214 летальных случаев.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Это самый низкий показатель смертности с 29 марта (тогда зафиксировали 178 летальных исходов).

За минувшие сутки, 18 марта, в больницы госпитализировали 2 387 человек. Это почти вдвое меньше, чем днем ранее, когда в больницы положили 4 274 пациента. В целом уже достаточно длительное время в Украине не госпитализировали менее 4 тысяч человек за сутки.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и г. Киев (447).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Суточный показатель заболеваемости традиционно резко снизился после выходных. Днем ранее обнаружили более 10 тысяч инфицированных COVID-19.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 953 016 человек, из них 1 487 677 выздоровели, летальных исходов - 40 тысяч.

Тест на коронавирус в Украине

За минувшие сутки в Украине осуществили 27 488 различных видов тестов на коронавирус. Из них методом ПЦР – 15 811, методом ИФА (исследования на антитела) – 4 037. Также было использовано 7 640 экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2.

Всего за все время пандемии в Украине провели 8 958 482 ПЦР-тестирования.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине стартовала вакцинация от COVID-19. За минувшие сутки сделали 1453 прививки, всего — более 450 тысяч вакцинированных. Прививка проводилась 45 мобильными бригадами по иммунизации и 19 пунктами прививки.

По состоянию на 18 апреля 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 468 490 человек.

Ни одной прививки за сутки не сделали в Киеве, Кировоградской, Луганской, Херсонской и Черниговской областях. А в Харьковской (345), Киевской (216), Львовской (169) и Волынской (160) областях вакцинировали наибольшее количество украинцев за минувшие сутки.

Коронавирус в Украине и мире: что известно

За данным СНБО, Украина сейчас на 16-м месте в мире по числу заболевших и на 18-м — по количеству смертей от коронавируса.

Как свидетельствуют данные Университета Джонса Гопкинса, в большинстве стран-соседей Украины случаев коронавируса зафиксировано меньше: Молдова — 245 тысяч, Беларусь — 344 тысячи, Словакия — 375 тысяч, Венгрия — 750 тысяч, Румыния — 1 миллион.

Больше только в России — 4,6 миллиона и в Польше — 2,6 миллиона.

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Автор: Виктория Гордиенко