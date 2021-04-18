Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Одесской и Черниговской областях.

В течение минувших суток, 17 апреля, в Украине выявлено 10 282 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализированы 4 274 больных, 250 пациентов скончались.

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Об этом в утренней сводке сообщает министр здравоохранения Максим Степанов. По его данным, среди новых больных - 456 детей и 161 медработник. В то же время в течение суток 6 523 больных выздоровели.

За сутки осуществлено 60 380 тестирований. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 590), Днепропетровской (1 114), Киевской (597), Одесской (595) и Черниговской (587) областях.

За весь период пандемии в Украине COVID заболели 1 946 510 человек. 1 482 079 больных выздоровели. 39 786 пациентов умерли.

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Автор: Дмитрий Захаров