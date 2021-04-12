Препаратом провакцинируют маломобильные группы населения и работников критической инфраструктуры.

В Украине завершился лабораторный контроль вакцины против коронавируса от китайского производителя Cinovac. Ее начали применять для вакцинации.

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Об этом в своем Telegram сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

"Завершился лабораторный контроль вакцины против COVID 19 китайского производства Cinovac. Сегодня начата вакцинация данным препаратом в областях и регионах.

Согласно дорожной карте провакцинируют маломобильные группы населения и работников критической инфраструктуры", - написала она.

Напомним, первая партия китайской вакцины от COVID производства компании Sinovac прибыла в Украину 25 марта. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что ее начнут отправлять в регионы 12 апреля.

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Автор: Дмитрий Захаров