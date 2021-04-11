Ляшко рассказал, кого будут вакцинировать препаратом Coronavac.

Китайскую вакцину от коронавируса Coronavac, которую ранее закупила Украина, начнут отправлять в регионы 12 апреля. В таком случае вакцинация ею начнется на следующий день - во вторник, 13 апреля.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет "РБК-Украина".

Данная вакцина, по его словам, расфасована в однодозные шприцы. Это более удобно, чтобы приехать для вакцинации к маломобильным людям или небольшим группам людей, объяснил Ляшко. Интервал между двумя дозами у него меньше, чем у препарата AstraZeneса - 14-28 дней.

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"Этой вакциной будут прививать маломобильные группы населения, людей с инвалидностью, и тех, кто за ними ухаживают. Еще мы будем вакцинировать Coronavac работников, которые будут проводить ВНО в 2021 году, а также олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на играх в 2021 году. Также Coronavac провакцинируют представителей критической инфраструктуры, это, в первую очередь, сотрудники патрульной полиции", - рассказал он.

Ляшко уточнил, что по рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике вторую дозу вакцины CoronaVac будут колоть украинцам через 28 дней после первой.

Вакцина Coronavac: что известно

Активно Coronavac использовался в Турции. Страна закупила 50 млн доз. А прививки ею сделали президент Турции Эрдоган и Вселенский Патриарх Варфоломей. Исследования показали, что она позволяет избежать сложных форм COVID-19 и имеет достаточно высокую эффективность.

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Автор: Юрий Годован