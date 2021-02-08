Премьер-министр отмечает, что эпидемическая ситуация в областях разная: есть регионы, где уровень заболеваемости умеренный, однако существуют и вспышки.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в случае возвращения к адаптивному карантину «красные» зоны будут устанавливаться согласно отдельному решению.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом премьер сказал на традиционном селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса под председательством главы государства.

В частности, Шмыгаль отметил, что эпидемическая ситуация в областях разная: есть регионы, где уровень заболеваемости умеренный, однако существуют и вспышки.

«В течение недели такая ситуация наблюдалась в Ивано-Франковской области. Ежедневно там фиксировалось более 400 новых больных. Сейчас так же остается около 400 случаев. Динамика похожа на ту, что происходила в начале пандемии в Черновицкой области. Поставили ситуацию на контроль руководства области», - сказал глава правительства.

В связи с этим, по его словам, рассматривается возможность возвращения к адаптивному карантину.

«Адаптивный карантин состоять из «зеленой», «желтой», «оранжевой» зон, и по отдельному решению могут устанавливаться «красные» зоны», - отметил Шмыгаль.

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Ситуация с коронавирусом в Украине

За прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2 тыс. 141 человека, среди новых больных - 130 детей и 71 медработник.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 246 тыс. 990 человек, выздоровели - 1 млн 075 тыс. 743 человека, умерли - 23 тыс. 644, проведено ПЦР-тестов - 6 млн 402 тыс. 123.

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Автор: Константин Гончаров