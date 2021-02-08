За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2141 человека, зафиксировано 47 летальных случаев, 2697 пациентов выздоровели. В больницы попали 1 020 человек.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
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Среди новых больных - 130 детей и 71 медработник.
За сутки количество выздоровевших вновь превысило число инфицированных. Показатель заболеваемости традиционно снизился на выходных, днем ранее заболело 3370 человек.
Отметим, за вчера сделали 13 662 тестирования на COVID (в частности методом ПЦР - 10 401, методом ИФА - 3 261). За все время в Украине провели 6,4 млн ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 246 990 человек, из них 1 075 743 выздоровели, летальных исходов — 23 644.
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