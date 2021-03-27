Мировые компании не хотят делиться с другими странами рецептурой вакцин, заявил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

В Украине есть мощности для производства вакцин против коронавируса и несколько компаний готовы их изготовлять.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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"Наши ученые могут сделать вакцину. Но есть вопрос срока... Придумать эту вакцину очень сложно. Когда там Россия сегодня заявляет, что имеет этот "Новичок", извините, "Спутник V", то эта вакцина была с 2008 года. Даже если это действительно вакцина, то ей уже не один год. Поэтому за два месяца ученые ее не разработают. Но на сегодня, чтобы производить вакцину, можно взять сырье, рецептуру и здесь производить", – сказал политик.

Но, по его словам, компании не хотят делиться с другими странами рецептурой вакцин.

"Здесь включается эта "мировая война", то, о чем говорил господин [президент Франции Эммануэль] Макрон. Потому что Китай не хочет отдавать сюда рецептуру, потому что он сам хочет господствовать в мире. Также и Pfizer. Как бы мы хорошо к нашим партнерам не относились, никто свои деньги просто так не отдаст. Поэтому ученые должны разрабатывать. Насколько я помню, министр в прошлом году говорил, что есть разработки украинские, они прошли какую-то доклиническую стадию. Я даже знаю, что мы выделяли деньги Верховной Радой, президент подписал закон и деньги были выделены. И уже надо иметь какие-то результаты", – сказал он.

Вакцинация от коронавируса: что известно о разработке препаратов в Украине

20 октября 2020 года президенту Украины Владимиру Зеленскому представили результаты доклинических испытаний "оригинального украинского кандидата в вакцины" от коронавирусной инфекции COVID-19. В Офисе президента заявляли, что "кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода".

Один из разработчиков вакцины Михаил Фаворов заявлял в октябре, что она может быть создана через 9–12 месяцев. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что стоимость разработки вакцины может обойтись в 100–150 млн грн.

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Автор: Виктория Гордиенко