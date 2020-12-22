Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины с вакцинокерованих инфекций утвердил план иммунизации населения от COVID-19.
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Как сообщается на сайте Центра общественного здоровья документ разработали специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ.
По словам и. о. гендиректора ЦОС Игоря Кузина, план будет гибким, его будут актуализировать в зависимости от ситуации с COVID-19, обновленных данных по вакцинам, от доступности самой вакцины против болезни.
Цель плана - в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией от COVID-19 не менее 50% населения Украины (20 млн человек). План будут обновлять каждые две недели, чтобы он соответствовал реальной ситуации.
«Мы готовы получать вакцину уже в первом квартале 2021 года. Первоочередной будет вакцинация медиков, особенно тех, кто работает в стационарах, где предоставляют лечение от COVID-19. Вакцинация для украинцев с неподконтрольной территории также будет доступна — соответствующая процедура будет утверждена отдельным планом», — отметил Кузин.
Планом утверждено 4 этапа вакцинации населения:
- январь–апрель 2021 года — люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19;
- апрель–июнь 2021 года — люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;
- июнь–сентябрь 2021 года — люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;
- сентябрь 2021 — март 2022 года — люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.
Вакцинировать население будут на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.
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Вакцинация от коронавируса в Украине
- Ранее президент Владимир Зеленский настаивал, чтобы первые партии вакцины от COVID-19 были поставлены в Украину уже в январе 2021 года.
- В то же время в правительстве рассчитывают, что первые дозы вакцины поступят в Украину в феврале. В марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн человек, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь вакцинировать будут медиков, пожилых людей и тяжелобольных.
- 12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer.
- Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комисаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не ранее середины 2021 года.
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