В то же время китайские ученые разрабатывают собственные мРНК-вакцины.

Глава китайских Центров по контролю над заболеваниями Гао Фу заявил, что имеющиеся у страны вакцины демонстрируют низкую эффективность. Чиновники рассматривают возможность их совмещения, чтобы повысить эффективность.

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Как сообщает AP, такое заявление высокопоставленный чиновник сделал на пресс-конференции в субботу.

"Сейчас формально обсуждается, следует ли нам использовать разные вакцины с разных технических линий в процессе иммунизации", - заявил Гао Фу.

В то же время, чиновник китайских ЦКЗ сообщил, что в Китае разрабатывают мРНК-вакцины (подобные вакцине Pfizer), и они уже вошли в стадию клинических испытаний.

Китайские вакцины, произведенные двумя государственными производителями лекарств, Sinovac и Sinopharm, были экспортированы в 22 страны, включая Мексику, Турцию, Индонезию, Венгрию, Бразилию, Турцию и Украину.

В Бразилии ученые обнаружили, что эффективность вакцины Sinovac в предотвращении составляют всего 50,4%. Это близко к порогу 50%, при котором эксперты считают вакцину полезной.

Напомним, первая партия китайской вакцины от COVID производства компании Sinovac прибыла в Украину 25 марта. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что ее начнут отправлять в регионы 12 апреля.

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Автор: Дмитрий Захаров