В столичных больницах сегодня лечатся более 4,2 тыс. пациентов с COVID-19, из них в тяжелом состоянии находятся 2,7 тыс. человек.

В Киеве заполненность коек, организованных для приема больных COVID-19, на сегодняшний день составляет около 77%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

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"Сегодня в больницах города наибольшее количество заболевших с начала пандемии. Усложнилось и течение болезни. У нас все больше больных, которые находятся в тяжелом состоянии, нуждаются в кислородной поддержке. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 4 тысячи 252 больных COVID -19, из них 41 ребенок. 2 тысячи 700 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3 тысячи 488 человек. Под аппаратами ИВЛ - 60 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - почти 77%", - сказал Кличко.

По словам мэра, в больницах столицы, которые принимают больных с коронавирусной болезнью, в общем есть 573 аппарата искусственной вентиляции легких и 1254 концентратора кислорода. Сегодня столица подготовила уже почти 6 тысяч коек для приема больных COVID-19 в коммунальных медучреждениях, почти 4 тысячи из них оборудованы подачей кислорода.

"Но с такой динамикой заболеваемости и этого ресурса уже скоро будет недостаточно. А мест в ведомственных медучреждениях, где есть 11 тысяч коек, медперсонал, Киеву так и не предоставили, несмотря на наши многочисленные обращения к правительству и Минздраву", - добавил Кличко.

Он также привел недельную статистику по смертности в городе из-за поражения коронавирусом.

"Учитывая значительное количество пациентов в тяжелом состоянии и осложненное течение болезни, возросла в последнее время и смертность от вируса. Только за последнюю неделю в Киеве от COVID-19 умерли 220 человек. Самому молодому из них был 31 год. Самым старшим - двум женщинам - по 95 лет", - сообщил Кличко.

Как сообщал УНИАН, в Киеве за минувшие сутки коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 1 тыс. 164 человек, 37 больных скончались.

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Автор: Инна Андалицкая