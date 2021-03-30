В медучреждениях находятся более двух тысяч человек, имеющих подтвержденный COVID-19 или подозрение.

В Хмельницкой области загруженность койкомест в больницах, принимающих больных с коронавирусом, сейчас достигает 94%. В больницах находятся 1853 больных и 346 пациентов с подозрением на COVID-19.

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Как сообщается в сводке Хмельницкой ОГА по эпидемии, на лечении в области сейчас находится 11862 человека: 1853 лечится стационарно, 10009 – амбулаторно.

В целом по состоянию на 30 марта в Хмельницкой области зарегистрировано 63116 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Из них 2480 – дети, 4133 – медработники. Количество летальных исходов COVID-19 в области - 1128.

Напомним, Хмельницкая область сейчас находится в "оранжевой" карантинной зоне.

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Автор: Дмитрий Захаров