Как известно, с 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину.

Министерство здравоохранения обновило эпидемическое зонирование: в «красную» зону карантина попала еще одна область – Черниговская.

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Таким образом, по состоянию на сегодняшний день в Украине всего 11 регионов с «красным» уровнем эпидемической опасности:

Киев,

Житомирская,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Львовская,

Николаевская,

Одесская,

Сумская,

Черновицкая,

Черниговская области.

В «оранжевой» зоне находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.

В «желтой» зоне остается лишь один регион – Херсонская область.

Карантин в Украине: что известно

Украина вернулась к адаптивному карантину с 24 февраля.

Регионы делятся на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зоны, в которых карантинные ограничения зависят от эпидемической ситуации.

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Автор: Катерина Шварц