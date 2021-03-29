Минздрав обновил зонирование / фото УНИАН

Министерство здравоохранения обновило эпидемическое зонирование: в «красную» зону карантина попала еще одна область – Черниговская.

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Таким образом, по состоянию на сегодняшний день в Украине всего 11 регионов с «красным» уровнем эпидемической опасности:

  • Киев,
  • Житомирская,
  • Закарпатская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Сумская,
  • Черновицкая,
  • Черниговская области.

В «оранжевой» зоне находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.

В «желтой» зоне остается лишь один регион – Херсонская область.

Карантин в Украине: что известно

Украина вернулась к адаптивному карантину с 24 февраля.

Регионы делятся на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зоны, в которых карантинные ограничения зависят от эпидемической ситуации.

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Автор: Катерина Шварц