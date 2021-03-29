Министерство здравоохранения обновило эпидемическое зонирование: в «красную» зону карантина попала еще одна область – Черниговская.
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Таким образом, по состоянию на сегодняшний день в Украине всего 11 регионов с «красным» уровнем эпидемической опасности:
- Киев,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Сумская,
- Черновицкая,
- Черниговская области.
В «оранжевой» зоне находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.
В «желтой» зоне остается лишь один регион – Херсонская область.
Карантин в Украине: что известно
Украина вернулась к адаптивному карантину с 24 февраля.
Регионы делятся на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зоны, в которых карантинные ограничения зависят от эпидемической ситуации.
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