Днепровская комиссия по чрезвычайным ситуациям в 25 марта вводит строгие карантинные ограничения в Днепре из-за ситуации с коронавирусом.
Об этом сообщил мэр города Борис Филатов в Facebook.
"Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям вводит строгие карантинные ограничения с четверга с 00:00 часов. Соответствующее решение будет опубликовано в ближайшее время", - написал он.
При этом он отметил, что Днепр пока еще не попал в "красную" зону карантина. Мэр подчеркнул, что коронавирус стал слишком агрессивным, тяжелые больные "помолодели", в городе фиксируется много смертей.
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Коронавирус в Днепре: что известно
- По состоянию на утро 23 марта 2021 года в Днепре за сутки обнаружили почти 500 новых случаев COVID-19.
- Общее число выявленных больных с начала пандемии составила 40 тыс. 271. Выздоровели за сутки 160 жителей города. Находится на лечении 3 тыс. 482 человека, из них 779 – в стационаре.
- Летальных исходов за сутки 10, всего с начала пандемии-973.
Усиление карантина в Украине: ситуация на сейчас
По состоянию на 23 марта в «красной» зоне находятся Киев, а также 7 областей: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая.
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