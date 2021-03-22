Сейчас в красной зоне уже восемь регионов: город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

Министерство здравоохранения обновило карантинное зонирование. Теперь к "красной зоне" добавилась Сумская область.

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Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. В соответствии с ними в течение последних трех дней уровень госпитализаций в области оставался чрезмерно высоким (более 60 на 100 тысяч населения).

Коэффициент выявления случаев инфицирования также в эти дни превышал пограничный показатель в 20%.

Таким образом, по состоянию на 22 марта в красной зоне уже восемь регионов: город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

В оранжевой зоне - Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

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Автор: Дмитрий Захаров