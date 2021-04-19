Врачи говорят, что коронавирус не является причиной летального исхода.

В Днепре умерла 11-летняя девочка, которая болела коронавирусом. У нее было сопутствующее заболевание, осложнившее течение COVID-19.

Об этом пишет местное издание "Наше місто".

Читайте такжеВ Моршине началась первая в Украине массовая вакцинация от COVID (видео)Ребенок скончался в Днепропетровской областной детской больнице. Но причиной смерти девочки врачи считают не COVID-19, а декомпенсированный сахарный диабет, которым она страдала на протяжении последних лет.

"Девочка из Днепра. Она неоднократно лечилась у нас в эндокринологии, и в Киев ее родители возили. Коронавирус не является причиной летального исхода, но свою негативную роль болезнь, конечно же, сыграла", - рассказал гендиректор медучреждения Алексей Власов.

Ранее соцсети сообщали, что в Одесской областной больнице (находится в Одессе) скончалась 11-летняя жительница города Черноморск Екатерина Стасюк.

Коронавирус у детей: что известно

Сейчас в Украине продолжается эпидемия коронавируса. К сожалению, этой коварной болезнью заражаются даже дети. Каждый родитель должен знать, какие симптомы коронавирусной инфекции у ребенка и как поступать при их обнаружении.

Симптомы COVID-19 у детей различаются. Эти признаки также могут быть симптомами других ОРВИ, поэтому диагноз может поставить только врач. Но следующие симптомы должны насторожить родителей:

высокая температура;

общая слабость;

повышенная плаксивость;

лающий кашель;

потеря обоняния;

боль в легких;

рвота и понос;

покраснение глаз;

сонливость.

Ранее считалось, что при коронавирусе не бывает насморка, однако исключать этот диагноз при наличии насморка не стоит.

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Автор: Ольга Робейко