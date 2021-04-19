В Одессе 11-летняя девочка умерла от последствий COVID-19.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Facebook сообщили местные жители.
Отмечается, что в Одесской областной больнице (находится в Одессе) скончалась жительница города Черноморск Екатерина Стасюк.
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«19 апреля ушла из жизни после затяжной болезни, девочка 11 лет – Стасюк Катерина. Уважаемые жители нашего города, большая просьба, помогите, пожалуйста, собрать средства на похороны. В настоящее время, мама покойной девочки, Стасюк Оксана, находится в областной больнице на лечении...», - сказано в сообщении.
Отмечается, что 5-классница длительное время (более месяца) находилась в больнице в тяжелом состоянии. COVID-19 дал осложнения, с которыми организм девочки не мог справиться самостоятельно.
По данным местных жителей, у ребенка были поражены внутренние органы (кишечник, легкие, почки). Девочку подключили к аппарату гемодиализа, в легких был установлен дренаж.
Жители Черноморска собирали средства для покупки лекарств, так как семья исчерпала свои ресурсы и не могла покупать дорогостоящие лекарства самостоятельно. Сейчас объявлен сбор средств для организации похорон.
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