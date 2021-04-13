В Минздраве подчеркнули, что списки на вакцинацию учителей будут готовить директора школ.

Работникам образования не нужно записываться в очередь для вакцинации против COVID-19. Вместо них регистрацию и списки на вакцинацию будут осуществлять руководители учреждений образования.

Как отметили в Министерстве здравоохранения, о записи в очередь или регистрации на вакцинацию в сфере образования, здравоохранения и социальной сферы должен позаботиться работодатель.

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Региональные координаторы по вакцинации должны проинформировать управленцев каждой сферы, в частности руководителей учреждений, о начале вакцинации этой целевой группы.

А руководители учебных заведений взамен будут передавать списки региональному координатору по вакцинации.

Планируется, что для вакцинации работников образования будут действовать специальные медицинские мобильные бригады.

"Руководители школ готовят помещения для вакцинации и договариваются с региональным координатором о дне и времени визита мобильной бригады. В назначенный день и время проводят вакцинацию по списку", – отмечают в Минздраве.

Не забудьте взять с собой на вакцинацию копию о подписании декларации или паспорт с идентификационным кодом. Это нужно для регистрации в электронной системе здравоохранения.

Отметим, что ранее в Минздраве заявляли, что учителей планируют провакцинировать уже к началу нового учебного года.

Вакцинация в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, в Украине для применения зарегистрированы вакцины американской компании Pfizer, CoviShield от Oxford/AstraZeneca и CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации препаратом CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

Сегодня в Украине должна стартовать вакцинация граждан препаратом CoronaVac.

По состоянию на 13 апреля 2021 года с начала вакцинальной кампании прививались 388 тыс. 401 украинец.

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Автор: Виктория Гордиенко