УНИАН собрал для вас всю необходимую информацию о вакцинации против COVID-19 в Украине.

Во вторник, 23 февраля, Украина получила первую партию вакцин против коронавируса - 500 тысяч доз от компании AstraZeneca.

Также Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса для получения вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Теперь украинцы гарантированно получают минимум 8 миллионов доз вакцины. Этого количества должно хватить для 4 миллионов человек.

На сегодня подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BionTech. Ранее планировалось, что вакцинация в нашей стране начнется именно этим препаратом. В настоящее время в Украине начался процесс регистрации вакцин от COVID-19 от Sinovac Biotech. Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer уже зарегистрировали в Украине.

Итак, УНИАН собрал для вас всю необходимую информацию о вакцинации против COVID-19 в Украине.

Какие области получат вакцину AstraZeneca (Covishield) в первую очередь

Некоторые области получат вакцину уже в день ее прибытия:

Житомирская;

Киевская;

Черниговская;

Черкасская;

Полтавская;

Винницкая;

и г. Киев.

Во все остальные регионы вакцину развезут уже на следующий день.

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Когда начнется вакцинация от COVID-19 в Украине

Вакцинация от коронавируса в Украине начнется в среду, 24 февраля. Первыми прививки получат медработники. Об этом во время брифинга Минздрава заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко

Как и когда можно записаться в очередь на вакцинацию от коронавируса

С 1 марта украинцы смогут записаться в электронную очередь на вакцинацию от COVID-19.

Записаться в очередь можно в приложении и на портале "Дия" в разделе “Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19”. В электронную очередь на вакцинацию можно будет записаться и через контактный центр Минздрава (тел. 0-800-60-20-19). Это касается граждан в возрасте от 18 до 59 лет.

Кого прививают первыми

Вакцинация от коронавируса будет проходить в Украине в несколько этапов.

Первый этап - прививки будут делать медицинским работникам, работающим с больными COVID-19, сотрудникам и пациентам учреждений для пожилых людей, военнослужащим в зоне проведения ООС.

- прививки будут делать медицинским работникам, работающим с больными COVID-19, сотрудникам и пациентам учреждений для пожилых людей, военнослужащим в зоне проведения ООС. Второй этап - будут вакцинировать всех медработников, людей старше 80 лет и соцработников.

- будут вакцинировать всех медработников, людей старше 80 лет и соцработников. Третий этап - будут вакцинировать людей от 65 лет, сотрудников критически важных структур и структур госбезопасности, а также учителей и других работников сферы образования.

- будут вакцинировать людей от 65 лет, сотрудников критически важных структур и структур госбезопасности, а также учителей и других работников сферы образования. Четвертый этап - будут вакцинировать людей от 60 лет, людей с хроническими заболеваниями и лиц, работающих и отбывающих наказание в местах ограничения свободы.

- будут вакцинировать людей от 60 лет, людей с хроническими заболеваниями и лиц, работающих и отбывающих наказание в местах ограничения свободы. Пятый этап - во время него смогут вакцинироваться украинцы в возрасте от 18 до 59 лет, которые не входят в указанные группы вакцинации.

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Автор: УНИАН