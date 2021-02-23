Во вторник, 23 февраля, Украина получила первую партию вакцин против коронавируса - 500 тысяч доз от компании AstraZeneca.
Также Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса для получения вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Теперь украинцы гарантированно получают минимум 8 миллионов доз вакцины. Этого количества должно хватить для 4 миллионов человек.
На сегодня подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BionTech. Ранее планировалось, что вакцинация в нашей стране начнется именно этим препаратом. В настоящее время в Украине начался процесс регистрации вакцин от COVID-19 от Sinovac Biotech. Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer уже зарегистрировали в Украине.
Итак, УНИАН собрал для вас всю необходимую информацию о вакцинации против COVID-19 в Украине.
Какие области получат вакцину AstraZeneca (Covishield) в первую очередь
Некоторые области получат вакцину уже в день ее прибытия:
- Житомирская;
- Киевская;
- Черниговская;
- Черкасская;
- Полтавская;
- Винницкая;
- и г. Киев.
Во все остальные регионы вакцину развезут уже на следующий день.
Читайте такжеВ Украину прибыла первая партия вакцин против COVID - 19 от AstraZeneca (фото, видео)
Когда начнется вакцинация от COVID-19 в Украине
Вакцинация от коронавируса в Украине начнется в среду, 24 февраля. Первыми прививки получат медработники. Об этом во время брифинга Минздрава заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко
Как и когда можно записаться в очередь на вакцинацию от коронавируса
С 1 марта украинцы смогут записаться в электронную очередь на вакцинацию от COVID-19.
Записаться в очередь можно в приложении и на портале "Дия" в разделе “Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19”. В электронную очередь на вакцинацию можно будет записаться и через контактный центр Минздрава (тел. 0-800-60-20-19). Это касается граждан в возрасте от 18 до 59 лет.
Кого прививают первыми
Вакцинация от коронавируса будет проходить в Украине в несколько этапов.
- Первый этап - прививки будут делать медицинским работникам, работающим с больными COVID-19, сотрудникам и пациентам учреждений для пожилых людей, военнослужащим в зоне проведения ООС.
- Второй этап - будут вакцинировать всех медработников, людей старше 80 лет и соцработников.
- Третий этап - будут вакцинировать людей от 65 лет, сотрудников критически важных структур и структур госбезопасности, а также учителей и других работников сферы образования.
- Четвертый этап - будут вакцинировать людей от 60 лет, людей с хроническими заболеваниями и лиц, работающих и отбывающих наказание в местах ограничения свободы.
- Пятый этап - во время него смогут вакцинироваться украинцы в возрасте от 18 до 59 лет, которые не входят в указанные группы вакцинации.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- Первый в Украине мобильный COVID-госпиталь показали изнутри (фото, видео)
- Коронавирус в Украине: на Прикарпатье ситуация напряженная, растет количество инфицированных еще в двух областях
- В Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса AstraZeneca
- Украинцы смогут записаться в очередь на вакцинацию от коронавирус со следующей недели
- Сразу после растаможки вакцина от коронавирус AstraZeneca поедет в регионы Украины - МОЗ (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram