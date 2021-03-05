Ранее премьер-министр заявил, что в Украине началась третья волна COVID-19.

Министерство здравоохранения Украины прогнозирует увеличение количества случаев COVID-19 до конца апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время выступления в Верховной Раде.

"Мы уже вступили в третью волну мировой пандемии ... Ситуация напряженная. На сегодня уже три области находятся в "красной" зоне карантина - это Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская области. На грани "красной" зоны находятся Закарпатская и Винницкая области. Мы прогнозируем увеличение количества заражений до конца эпидсезона - ориентировочно до конца апреля", - сказал Степанов.

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Степанов предупредил украинцев, что второй год пандемии коронавируса может оказаться тяжелее, чем предыдущий, особенно с учетом мутаций вируса.

По его словам, это подтверждают и украинские, и зарубежные специалисты.

"По прогнозам Минздрава и наших специалистов, которые подтверждаются заявлениями ВОЗ, мир быстро подходит к третьей волне пандемии коронавируса. Оценки ученых неутешительны – второй год пандемии может оказаться даже тяжелее, чем предыдущий", – сказал Степанов.

Он напомнил о появлении в Украине британского штамма и отметил, что ученые заметили в этой мутации опасный момент: это и более высокая скорость передачи вируса, тяжелое течение болезни, сложная клиническая картина.

"В Украине цифры зараженных тоже растут каждый день. Мы уже вступили в третью волну мировой пандемии", – подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна COVID-19.

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Автор: Леся Лещенко