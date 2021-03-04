Глава Кабмина допустил, что в 2021 году Украина еще не раз столкнется с волнами пандемии.

В Украине началась третья волна распространения коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на пресс-конференции, посвященной годовщине работы правительства.

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Вместе с тем в интервью Фокус он объяснил, что весенний карантин помог избежать первой волны пандемии, а Украина прошла этот период легче по сравнению с Испанией и Италией.

Во время второй волны распространения вируса, поясняет премьер, регулировали адаптивным карантином и карантином "выходного дня" из-за безразличия к ограничениям граждан.

"Январский карантин зимних каникул помог вернуться к 2-3 тысячам больных в день. Сейчас, к сожалению, видим рост, видим начало Третьей волны, опять у нас около 5 тысяч больных ежедневно", – посетовал Шмыгаль.

На вопрос, означает ли это усиление карантина, Шмыгаль ответил: "Довольно сложно раз за разом принимать жесткие решения, но их надо принимать, не жить в иллюзии".

Премьер допустил, что в 2021 году Украина еще не раз столкнется с волнами пандемии.

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Авторы: Яна Ставская, Леся Лещенко