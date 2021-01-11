За прошедшую неделю в Украине было сделано 160927 тестирований методом ПЦР.

За прошедшую неделю в Украине выявлено 41063 случая заболевания COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинге.Читайте такжеВ Украине изменят ПЦР-тесты из-за нового штамма коронавируса

"За прошедшую неделю было выявлено 41063 случая заболевания коронавирусной болезнью. Это меньше, чем позапрошлой недели, когда было 47877", - сказал Степанов.

В то же время по его словам, было сделано 160927 тестирований методом ПЦР.

Степанов также подчеркнул, что лаборатории в стране на сегодняшний день загружены на 25-30% в зависимости от региона.

"На прошлой неделе были госпитализированы 15 тыс. 110 человек. Соответственно, выписаны были 15 тыс. 882 человека. Сегодня утром в наших больницах с подтвержденным диагнозом или подозрением находятся 22 тыс. 188 человек", - отметил министр.

Коронавирус в Украине: что известно

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 4288 новых случаев COVID-19 в частности, заболели 133 ребенка и 184 медработники.

За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 1 млн 119 тыс. 314 человек, выздоровели - 796 тыс. 417 человек, умерли - 19 тыс. 835. Проведено 5 млн 781 тыс. 951 ПЦР-тестирования.

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Автор: Леся Лещенко