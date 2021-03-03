Министр отметил, что запрета на вакцинацию тех, кто переболел, не существует.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов вакцинировался от коронавируса, несмотря на перенесенное ранее заболевание.

В эфире канала "Украина 24" он напомнил, что переболел коронавирусом три месяца назад.

"Согласно нашим рекомендациям и международным протоколам, человек может не прививаться 6 месяцев после болезни. В то же время никакого запрета не существует", - сказал он.

Степанов ответил на вопрос, есть ли опасность непротокольной реакции иммунной системы.

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"Таких случаев зафиксировано в мире не было. Поэтому я решил, в связи с этой антивакцинальной вакханалией, которая уже в течение двух месяцев в стране, что очень важно, чтобы люди вакцинировались. Тот процент, который показывают социологические исследования, нас не устраивает. Затем послушали, что начали говорить после привоза вакцины в Украину наши политики в погоне за политическими дивидендами... Но это спекуляции на здоровье людей, поэтому я решил это сделать", - сказал он.

Вакцинация в Украине

Ранее в Минздраве заявляли, что в течение первого полугодия Украина может получить в рамках глобальной инициативы COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca / Oxford.

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную компаниями "Oxford" и "AstraZeneca" (торговое название CoviShield).

23 февраля в Украину из Индии прибыла первая партия вакцины "CoviShield".

24 февраля в Украине началась вакцинация от COVID-19.

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Автор: Юрий Годован