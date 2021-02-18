В общем в течение апреля-декабря 2020 года были госпитализированы более 250 тыс. пациентов с коронавирусной болезнью.

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) в течение прошлого года заплатила заведениям за медицинскую помощь пациентам с COVID-19 и подозрением на него более 19 млрд грн.

Читайте такжеСтало известно, сколько денег будут получать мобильные бригады за прививки граждан от коронавирусаКак передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. председателя НСЗУ Андрей Виленский на брифинге в Киеве.

«Специалисты НСЗУ разработали Программу медицинских гарантий для основных пакетов услуг и когда возникает необходимость, разработали дополнительно четыре пакета услуг, которые были направлены на оплату медицинских услуг в связи с оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусной болезнью. По этим пакетам услуг в 2020 году НСЗУ выплатила более 19 млрд грн, в том числе более 11 млрд грн учреждениям за предоставление стационарной помощи пациентам с COVID-19 и более 7 млрд грн - Центрам экстренной медицинской помощи, которые транспортировали пациентов в больницы», - заявления он.

По словам Виленского, остальные средства получили учреждения здравоохранения, в которых были созданы мобильные бригады, которые выезжали к людям с подозрением на COVID-19 для тестирования, а также больницы, которые оказывали стационарную помощь пациентам с COVID-19 в апреле, но не входили в перечень больниц, определенных для госпитализации.

Согласно данным НСЗУ в целом в течение апреля-декабря 2020 года были госпитализированы более 250 тыс. пациентов с коронавирусной болезнью. За лечение этих пациентов НСЗУ выплатила более 11 млрд грн, то есть почти 45 тыс. грн в среднем на одного пациента.

Коронавирус в Украине

За минувшие сутки коронавирус в Украине выявили у 6 тыс. 237 человек. За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 287 тыс. 141 человек, выздоровели - 1 млн 134 тыс. 120 человек, умерли - 24 тыс. 852, проведено ПЦР-тестирований - 6 млн 625 тыс. 529.

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Автор: Константин Гончаров