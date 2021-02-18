Больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано в Ивано-Франковской области.

В Украине за сутки выявлено 6237 новых случаев COVID-19. Среди них - 413 детей и 276 медработников.

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Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. В частности, за минувшие сутки были госпитализированы 2222 человека; выписаны из больниц 2111 человек; зафиксировано 163 летальных случаев; выздороветь удалось 5225 лицам.

Кроме этого, за сутки проведено тестирований - 64 688 (в частности методом ПЦР – 28 941, методом ИФА-15 056), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 20 691.

За все время пандемии в Украине

заболели - 1 287 141 человек;

выздоровели - 1 134 120 человек;

летальных исходов - 24 852;

проведено ПЦР-тестирований - 6 625 529.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (799), Винницкой (514), Киеве (513), Закарпатской (500) и Житомирской (438) областях.

Количество заболеваний в областях за сутки:

г. Киев - 513 случаев;

Винницкая область - 514 случаев;

Волынская область - 163 случая;

Днепропетровская область - 205 случаев;

Донецкая область - 171 случай;

Житомирская область - 438 случаев;

Закарпатская область - 500 случаев;

Запорожская область - 88 случаев;

Ивано-Франковская область – 799 случаев;

Киевская область - 231 случай;

Кировоградская область - 31 случай;

Луганская область - 34 случая;

Львовская область - 300 случаев;

Николаевская область - 119 случаев;

Одесская область - 201 случай;

Полтавская область - 156 случаев;

Ровенская область - 167 случаев;

Сумская область - 194 случая;

Тернопольская область - 215 случаев;

Харьковская область - 289 случаев;

Херсонская область - 44 случая;

Хмельницкая область - 202 случая;

Черкасская область - 140 случаев;

Черновицкая область - 436 случаев;

Черниговская область - 87 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Ирина Погорелая