В Украине за сутки выявлено 6237 новых случаев COVID-19. Среди них - 413 детей и 276 медработников.
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Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. В частности, за минувшие сутки были госпитализированы 2222 человека; выписаны из больниц 2111 человек; зафиксировано 163 летальных случаев; выздороветь удалось 5225 лицам.
Кроме этого, за сутки проведено тестирований - 64 688 (в частности методом ПЦР – 28 941, методом ИФА-15 056), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 20 691.
За все время пандемии в Украине
- заболели - 1 287 141 человек;
- выздоровели - 1 134 120 человек;
- летальных исходов - 24 852;
- проведено ПЦР-тестирований - 6 625 529.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (799), Винницкой (514), Киеве (513), Закарпатской (500) и Житомирской (438) областях.
Количество заболеваний в областях за сутки:
г. Киев - 513 случаев;
Винницкая область - 514 случаев;
Волынская область - 163 случая;
Днепропетровская область - 205 случаев;
Донецкая область - 171 случай;
Житомирская область - 438 случаев;
Закарпатская область - 500 случаев;
Запорожская область - 88 случаев;
Ивано-Франковская область – 799 случаев;
Киевская область - 231 случай;
Кировоградская область - 31 случай;
Луганская область - 34 случая;
Львовская область - 300 случаев;
Николаевская область - 119 случаев;
Одесская область - 201 случай;
Полтавская область - 156 случаев;
Ровенская область - 167 случаев;
Сумская область - 194 случая;
Тернопольская область - 215 случаев;
Харьковская область - 289 случаев;
Херсонская область - 44 случая;
Хмельницкая область - 202 случая;
Черкасская область - 140 случаев;
Черновицкая область - 436 случаев;
Черниговская область - 87 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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