Степанов предупредил, что внес некоторые изменения в план вакцинации.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о самочувствии президента Владимира Зеленского после прививки индийской вакциной от коронавируса Covishield (Oxford/AstraZeneca).

Об этом он заявил в эфире Украина 24.

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"Президент вчера сделал вакцину, я разговаривал с ним вечером. Чувствует себя прекрасно, все нормально, без каких-либо осложнений. Очень важно, чтобы как можно большее количество людей вакцинировалось", – отметил глава Минздрава.

Также Степанов предупредил, что внес некоторые изменения в план вакцинации.

"Кстати, мной были внесены соответствующие изменения в национальный план вакцинации с целью популяризации, чтобы была возможность у общественных деятелей, публичных личностей, спортсменов, деятелей культуры вакцинироваться", – отметил министр.

Зеленский против коронавируса

Зеленскому сегодня, 2 марта, на Донбассе сделали прививку от COVID - 19 (Oxford/AstraZeneca).

9 ноября 2020 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19. Глава государства выздоровел 23 ноября.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную компания миOxford и AstraZeneca (торговое название CoviShield). Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

24 февраля началась вакцинация медицинских работников.

1 марта были внесены изменения в национальный план вакцинации, чтобы президент, глава Минздрава и другие публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации кампании по вакцинации.

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Автор: УНИАН