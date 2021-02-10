Ландсбергис напомнил, что вскоре на рынке появятся "сотни" производителей вакцин.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сравнил покупку российской вакцины от коронавируса с финансированием агрессии России на Востоке Украины.

Об этом он заявил во время разговора с журналистами в среду, цитирует ЕП со ссылкой на местные СМИ.

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Ландсбергис напомнил, что вскоре на рынке появятся "сотни" производителей вакцин.

"По моим данным, сейчас есть сотни производителей, которые ждут утверждения своих вакцин. Даже если большая их часть не пройдет процесс исследования и регистрации, все равно вакцин на рынке будет достаточно", - отметил дипломат.

Ландсбергис подчеркнул, что поддерживает позицию правительства Литвы отказаться от закупки вакцин россиян даже в случае, если ее зарегистрирует Европейское агентство лекарственных средств.

"Ведь мы, наверное, не захотим покупать вакцину у тех, кто потом на эти деньги будет покупать амуницию, для, например, использования в Восточной Украине", – подчеркнул министр.

Вечером 10 февраля стало известно о запрете Кабинетом Министров Украины регистрировать вакцины государства-агрессора.

«Спутник V»: российская вакцина от коронавируса

В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V». Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.

Москва не предоставила международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих ее безопасность и эффективность против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.

Ранее президент Зеленский заявлял, что Украина не закупает российскую вакцину, потому что никто не может гарантировать качество этой вакцины.

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Автор: УНИАН