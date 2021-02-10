Поставка и проверка вакцин регулируются договоренностями, подписанными Украиной в рамках механизма COVAX.

Правительство запретило использование российской вакцины от коронавируса.

Об этом говорится в опубликованной постановлении правительства.

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В документе говорится о том, что регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики COVID-19, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку и/или производство которых осуществлено в России, запрещается.

Поставка и проверка вакцин от коронавируса регулируются договоренностями, подписанными Украиной в рамках механизма COVAX.

Контроль по оценке рисков, регистрационных материалов на аутентичность этих вакцин осуществляется ГП «Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины».

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Вакцинацию в Украине планируют начать уже через неделю - с середины февраля. Первый этап продлится примерно 20 дней во время него будут делать прививки медикам, которые работают с больными COVID-19.

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставке 12 млн доз вакцины производства компаний AstraZeneca и Novavax.

Глава Минздрава также рассказал о трех способах записаться на предстоящую вакцинацию.

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Автор: УНИАН