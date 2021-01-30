Эксперт подчеркнула, что статистическая информация о смертности будет в марте-апреле. Тогда можно будет сказать, что произошло в Украине, есть ли рост смертности.

Академик НАН Украины, директор Института демографии Элла Либанова рассказала о проблеме исчисления статистики смертности от коронавирусной инфекции.

«У меня огромное количество вопросов к статистике коронавируса. Во-первых, по влиянию COVID-19 на смертность можно будет судить, когда мы получим данные за год по общему числу умерших от всех причин. И крайне бы желательно с распределением по возрасту. Потому что если даже общее количество умерших не увеличилось, но начали умирать в значительно младшем возрасте, и это каким-то образом можно связать с COVID-19, это плохо", - отметила академик в эфире телеканала "Украина 24".

Читайте такжеВрач объяснил, почему коронавирус в Украине отступает, а смертность не падает

Она подчеркнула, что статистическая информация о смертности будет в марте-апреле. Тогда можно будет сказать, что произошло в Украине, есть ли рост смертности.

«Мы не сможем безупречно выделить то, что связано с коронавирусом, но мы достаточно надежно сможем сказать, является ли рост смертности от коронавируса или нет. Например, медицина некоторое время стала лечить только коронавирус, практически нельзя было попасть к врачу, если ты не был болен коронавирусом. Плановые операции даже отменялись. В связи с тем, что очень многие люди боялись обращаться к врачам, потому что панические слухи были, что во всех больницах можно только заразиться. Поэтому я и говорю, что мы не сможем точно выделить только медицинскую причину коронавируса. Туда обязательно накладывается социально-экономическая", - заявила Либанова.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4685 человек, умерли 149 человек.

Всего за все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 1 млн 216 тыс. 278 человек, умерли 22 тыс. 628 людей.

Коронавирус в Украине: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН