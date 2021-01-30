С начала пандемии в Украине заболели 126278 граждан. В Киеве вчера было выявлено более 340 больных COVID-19.

По состоянию на утро 30 января в Украине еще 4685 подтвержденных инфицированных. В частности, заболели 200 детей и 336 медработников.

Об этом говорится в данных в Telegram МОЗ.

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С осложнениями от вируса в больнице в пятницу госпитализировали 1906 больных. 11 317 удалось выздороветь, 149 человек умерли.

За сутки осуществили 41 781 тестирование.

С начала пандемии в Украине заболели 126278 граждан. Из них 1014658 удалось выздороветь, а 22628 больных, к сожалению, умерли.

29 января наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (412), Львовской (353), Киеве (341), Днепропетровской (335) и Киевской (325) областях.

Коронавирус в Киеве: статистика на 30 января

В Киеве вчера было выявлено более 340 больных COVID-19, умерли в результате осложнений 14 человек. Об этом мэр столицы Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

«Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки - 341. Умерли 14 человек. Всего коронавирус унес жизни 2 тысяч 349 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 128 тысяч 174», - сообщил он.

Так, за минувшие сутки заболели 193 женщины в возрасте от 19 до 89 лет, 131 мужчина в возрасте от 22 до 89 лет, 9 девочек в возрасте 1 года до 17 лет и 8 мальчиков от 3 до 15 лет. Заболели, в частности, 15 медиков.

В больницы были госпитализированы 50 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 2 тысячи 129 человек. Всего коронавирус преодолели 67 тысяч 851 житель Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки выявили в Днепровском районе - 85, в Дарницком - 64 и в Подольском районе - 42 случая.

Коронавирус в Украине и мире: Новости

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Автор: Виктория Токарева