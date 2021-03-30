По словам министра здравоохранения, напряженная эпидемическая ситуация в городе Киеве, в Одесской, Николаевской, Киевской, Житомирской областях - там, где растет заполняемость коек пациентов с COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусной болезнью в стране остается достаточно напряженной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинге.

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«Ситуация с коронавирусной болезнью остается достаточно напряженной. У нас количество занятых коек - почти 54% от всего объема коек. Понятно, что эта ситуация различная в регионах - достаточно напряженная ситуация в городе Киеве, в Одесской, Николаевской, Киевской, Житомирской областях - там, где растет количество заполненных коек», - заявил он.

Однако, по словам министра, в условиях адаптивного карантина в трех западных областях - Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой - ситуация с заболеваемостью COVID-19 полностью стабилизировалась, и «мы уже видим положительную динамику».

Коронавирус в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, в Украине за минувшие сутки зарегистрировали 10 тыс. 533 новые случаи коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 662 тыс. 942 человека, выздоровели - 1 млн 307 тыс. 076 человек. Летальных случаев зарегистрировано 32 тыс. 418, ПЦР-тестов проведено 8 млн 058 тыс. 263.

Новости Украины и мира на утро 30 марта

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Автор: Константин Гончаров